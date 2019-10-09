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تدريبات تأهيلية لطاهر وأكرم توفيق فى مران منتخب مصر الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب برنامجا تأهيليا خاصا للثنائى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون وأكرم توفيق لاعب الجونة لتجهيزهما خلال المعسكر المقام حالياً.

ويعانى طاهر محمد طاهر من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المقاولون والإنتاج بالدورى، بينما تعرض أكرم توفيق للإصابة بكدمة.

ويخوض المنتخب الأولمبى وديتين يومى الجمعة والأحد أمام منتخب جنوب أفريقيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق ، المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

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