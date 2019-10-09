شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال دورة الألعاب الأفريقية يتسلمون وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم أبطال دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب مؤخرا، وحققت خلالها البعثة المصرية 273 ميدالية متنوعة أوسمة الجمهورية.

ونشرت رضوى رضا لاعبة منتخب التايكوندو، الحاصلة على فضية المنافسات صورة من الوسام الذى حصلت عليه، عبر صفحتها بموقع التواصل فيس بوك، وكتبت "الحمد لله رب العالمين للمرة الثانية.. لقد تم منحى وسام الرياضة من الدرجة الثانية من رئيس جمهورية مصر العربية".

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وتسلمت الاتحادات الرياضية الأوسمة الخاصة بلاعبيها الذين حققوا ميداليات خلال الدورة، حيث حصل اللاعبون أصحاب الذهبيات وسام الرياضة من الدرجة الأولى، بينما أصحاب الفضيات والبرونزيات وسام الرياضة من الدرجة الثانية.

وقام كل اتحاد بتسليم اللاعبين الأوسمة من مقر الاتحادات باستاد القاهرة.

كانت مصر قد توجت بلقب دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، وتصدرت ترتيب الدول برصيد 273 ميدالية متنوعة وبفارق 146 ميدالية عن نيجيرا وصيفة الترتيب.