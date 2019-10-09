شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب بيراميدز فى الظهور الأول بالكونفدرالية قبل القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ناديا بيراميدز والمصرى قرعة دور الـ32 "ب" فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المحدد لها السابعة مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

الأهلى أول المتوجين المصريين بعد تتويجه بلقب 2014 على حساب سيوى سبورت بطل كوت ديفوار، شارك فى 3 نسخ فقط، وجاءت جميعها بعد خروجه من دورى أبطال أفريقيا، شارك لأول مرة عام 2009.

فى حين توج الزمالك بلقب النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، فى مشاركته الثالثة، حيث شارك لأول مرة عام 2015، وخرج فى نصف النهائى.

وأصبح بيراميدز الممثل رقم 13 لمصر فى بطولة الكونفدرالية التى انطلقت عام 2004، بعد دمج بطولتى كأس الاتحاد الأفريقى، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتعد مشاركة بيراميدز الأولى فى مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلى بطل الدورى.

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واستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره فى لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولى قبل أن ينتصروا فى مباراة الإياب بهدف دون رد، ثم قدم ملحمة فى دور الـ32 للبطولة بعدما تعادل ذهاباً 1-1 مع شباب بلوزداد الجزائرى بالقاهرة ليظن الكثيرون أنه ودع البطولة رسمياً، لكنه فاز على بطل الجزائر فى ملعبه بهدف دون رد رد سجله جون أنطوى ليحصل على تأشيرة الصعود للدور الثالث للكونفدرالية.

وإجمالا لعب بيراميدز 4 مباريات لم يخسر فاز فى 3 وتعادل فى واحدة سجل 7 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط .

ومن بين الأندية المشاركة في دور الـ32 "ب" بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يانج أفريكانز التنزاني وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ويونياو دو سونجو من موزمبيق وفوسا جينيور من مدغشقر وكارا التوجولي وأشانتي كوتوكو الغاني وجرين إيجليز الزامبي وحوريا الغيني وإنييمبا النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني وجورماهيا الكيني، وكمبالا سيتي الأوغندي وكوتي دي أور بطل سيشيل وإليكت سبورت من تشاد، والنصر الليبي وهي الفرق التي ودعت مسابقة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32، في انتظار الخاسر من مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي.

أما الفرق الصاعدة من دور الـ32 "الأول" فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فهى، نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين ونادي بارادو الجزائرى، موتيما بيمبي الكونغولي وتى إس جالاكسى وبيدفيست بطلي جنوب أفريقيا، زاناكو الزامبي وبرولين أف سي الأوغندي وتريانجل يونايتد من زيمبابوي وأدجوبى بطل بنين وباندارى الكينى ورينجرز النيجيرى وسان بيدرو بطل كوت ديفوار ودجوليبا المالى، بجانب ناديا المصرى وبيراميدز.