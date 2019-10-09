سوبر كورة.. 10 معلومات من حصاد 3 جولات بالدورى.. رقم سلبى جديد للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات 3 جولات من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019 - 2020، حيث تصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى، برصيد 9 نقاط، مُحققًا العلامة الكاملة، فيما جاء كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك فى المراكز الثانى والثالث والرابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، مع فارق الأهداف لكل منهم. ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات والأرقام عن حصاد الإيجبيشن ليج بعد مرور 3 جولات.. لمعرفة الـ10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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