نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام والتى انتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف لهدف.

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