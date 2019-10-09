شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام الخيار الثانى للزمالك لاستضافة مواجهة جينيراسيون فوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو نادى الزمالك استاد السلام "خيار ثانى" لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس 24 من الشهر الجارى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى قرر الاتحاد الأفريقى إعادتها.

ويتمسك الزمالك فى الوقت الحالى بإقامة مباراته أمام جينيراسيون على استاد القاهرة الدولى، بحضور جماهيرى، ومن المنتظر أن يخاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية للحصول على الموافقات بشأن خوض اللقاء على استاد القاهرة، وحال عدم الموافقة سيتم اللجوء للخيار الثانى وهو استاد السلام.

وكان الاتحاد الأفريقى قد أصدر بيانًا أمس الثلاثاء، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون وجاء كالتالى..

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019 / 2020 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلى.

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- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.

- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولى والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التى تختص بها.

الفريق الخاسر فى مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدى الثانى الإضافى من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.

من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر: