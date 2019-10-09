سوبر كورة.. الأهلى يجهز مفاجأة جديدة لمؤمن زكريا خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستلم النادى الأهلى غداً الخميس درع الموسم الماضى فى احتفالية كبرى بأحد الفنادق الكبرى، وهو الأمر الذى تم الاستقرار عليه من جانب اتحاد الكرة، وكان الحفل قد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب ارتباطات النادى المحلية والقارية. وكان مؤمن زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده، حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد أغلقت وقتها فى مصر. يذكر أن مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلى للعلاج بعد إصابته بأزمة نفسية أدت لإصابته بمرض فى الأعصاب. لمعرفة مفاجأة الأهلى لمؤمن زكريا عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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