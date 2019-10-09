شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها كاف يغرم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بمديونيات الزمالك والمصرى، صالح جمعة يظهر مع فايلر في ودية 14 أكتوبر. كاف يغرم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بمديونيات الزمالك والمصرى كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى كاف غرم الجبلاية مبلغ 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين. صالح جمعة يظهر مع فايلر في ودية 14 أكتوبر يدفع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بـ"صالح جمعة" لاعب الفريق فى المباراة الودية التى سيخوضها الأحمر يوم 14 أكتوبر الجارى خلال فترة توقف الدورى. الإصابة تحرم رمضان درويش من برونزية الجودو فى جراند سلام تسببت الإصابة التى تعرض لها رمضان درويش لاعب منتخب الجودو خلال مشاركته فى بطولة جراند سلام التى تقام بالبرازيل. Advertisements اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها تمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد له 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز. الأهلى يدعو لاسارتى والمُعارين والراحلين لحفل التتويج بالدورى وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة للأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق لحضور الاحتفالية التى يُقيمها اتحاد الكرة غدًا الخميس، للنادى الأهلى تكريمًا له بالتتويج ببطولة الدوري عن الموسم الماضى. خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم خسر منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة أمام نظيره الإيطالى بنتيجة 3 / 0 فى سادس جولات كأس العالم المقام فى اليابان. مدافع الأهلى يجرى أشعة للتعرف على نسبة التئام مزق "الخلفية" يجرى محمود متولى لاعب الأهلى أشعة جديدة الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذى تعرض له فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.