شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه إنبى وبيراميدز وديا استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق مصر المقاصة مباراتين وديتين أمام إنبى وبيراميدز خلال فترة توقف الدورى، بسبب تجمع المنتخب خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا.

ومن المقرر أن يخوض المقاصة مواجهة أمام إنبى فى الرابعة من عصر غد الخميس باستاد بتروسبورت، بينما يلتقى مع بيراميدز بعد غد الجمعة باستاد الدفاع الجوى.

ويهدف الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجربة بعض اللاعبين بعد النتائج المخيبة للآمال فى بداية مشوار الدورى، بعدما خسر الفريق أمام الزمالك والجونة فى الجولتين الثانية والثالثة بنتيجة واحدة بهدف مقابل لا شىء.

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر فى الجولة الرابعة للدورى.