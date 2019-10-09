شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسلم الدرع القديم للأهلى فى الاحتفالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم اتحاد الكرة، غداً الخميس، درع الدورى إلى النادى الأهلى فى الاحتفالية المقرر لها الثامنة مساء غد لتسليم بطل الدورى درع المسابقة.

كان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصرى عن الموسم المنقضى 2018 – 2019، للمرة الـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

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وقرر مسئولو اتحاد الكرة تسليم درع الدورى القديم إلى النادى الأهلى بعد التحفظ على شكل الدرع الذى تم تصميمه فى الفترة الأخيرة، ولم يرقى للمستوى المطلوب.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على خروج لاعب الأهلى من المعسكر لحضور حفل التتويج بدرع الدورى من قبل اتحاد الكرة والتى تنطلق فعالياته فى الثامنة مساء غداً بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ويضم المنتخب الوطنى بين صفوفه 6 لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة.