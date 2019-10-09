صفقة تاريخية.. أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية أن المهاجم المغربي ولاعب فريق الأهلي وليد أزارو، تلقى عرضًا من جانب فريق هيبي فورتين الصيني.

الفريق الصيني حاول التعاقد مع أزارو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018 إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بمهاجمها رغم وصول عرضًا يقدر بـ9.5 مليون دولار.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فأن إدارة الأهلي تتأهب لبيع أزارو، الذي سينتقل بقيمة مالية وغير مسبوقة في تاريخ النادي الأحمر والدوري المصري.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي حددت سعر بيع أزارو وهو الحصول على 8.5 مليون يورو، حيث ستكون الوجهة المقبلة الانتقال لفريق هيبي فورتين الصيني الذي حاول الحصول على اللاعب في الصيف قبل الماضي.

وتأتي رغبة الفريق الصيني في الحصول على خدمات أزارو من أجل تعويض مواطنه أيوب الكعبي الذي رحل لصفوف الوداد البيضاوي المغربي مؤخرًا على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عامًا كان انتقل إلى الأهلي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديد في عام 2017 ليشارك في 80 مباراة بقميص الأحمر مسجلاً 37 هدفًا بجانب صناعته 15 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن أغلى قمية بيع حققه الأهلي كان بانتقال الدولي الجابوني ماليك إيفونا لفريق تيانجين الصيني مقابل سبعة ملايين يورو عام 2016.