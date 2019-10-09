كاف يعاقب اتحاد الكرة بسبب الزمالك والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر توقيع عقوبة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم قيمتها 5000 آلاف دولار.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العقوبة جاءت بسبب إخفاء الاتحاد المصري لكرة القدم ديون ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي.

ووضح المصدر أن هذه الديون بسبب قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بمنح تراخيص للزمالك والمصري بالمشاركة أفريقيًا رغم وجود ديون على الناديين للاعبين سابقين بالنادي.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأفريقي قام بمراجعة جميع تراخيص الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية خلال هذا الموسم بعد تصرف الاتحاد المصري.

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ويشارك الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب بيراميدز والمصري البورسعيدي في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتحدد الزمالك موقفه من بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهته أمام جينيراسيون في إياب دور الـ32 من عمر البطولة القارية.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الثلاثاء إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل المصري البورسعيدي إلى دور الـ32 مكرر بمسابقة الكونفدرالية عقب فوزه على بطل زنجبار ماليندي (7-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ستقام مساء اليوم في السابعة مساءً (تعرف على القنوات الناقلة للقرعة).