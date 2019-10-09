بعد سؤال مرتضى منصور.. لماذا يتواجد الخطيب في لجنة مسابقات الكاف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سؤالاً إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو لماذا يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لجنة مسابقات الكاف؟

وقال منصور من خلال تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "هل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أكثر قيمة من رئيس نادي الزمالك، نريد أن نفهم من الاتحاد الأفريقي ماذا يحدث؟!، لأول مرة أسمع عن عضوية الخطيب للجنة المسابقات للكاف، من هو محمود الخطيب وماذا فعل لكي يتواجد ضمن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، يجب أن نفهم هذا الأمر، أهم من قضية المباراة، لماذا يتم استفزاز الزمالك؟"

وتضم لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي 17 عضوًا بخلاف الرئيس وهو كونستاي أوماري من الكونغو الديمقراطية وهو النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي.

وعلم "الخليج 365" أن لجنة المسابقات بالشكل الحالي أسسها عصام أحمد وهو مصري الجنسية وشغل منصب سكرتير عام الكاف بعد رحيل المغربي هشام العمراني، والذي رحل بعد أن حسم أحمد أحمد صراع الانتخابات على حساب عيسى حياتو.

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وقرر عصام أحمد تشكيل لجان جديدة للكاف، وكان من بينها لجنة المسابقات، على أن تضم رؤساء أندية من مختلف بلدان القارة، حيث تواجد سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، وموسى كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، إضافة إلى رياض بنور وهو مسؤول بارز في نادي الترجي التونسي.

وفي مصر قرر عصام أحمد توجيه الدعوة لرئيس النادي الأهلي باعتبار الأهلي أكثر الأندية في مصر حصدًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتم توجيه الدعوة وقتها للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي.

وبعد أن حسم محمود الخطيب سباق الانتخابات على حساب المهندس محمود طاهر كان هناك مفاضلة بين الإبقاء على طاهر في المنصب أو توجيه الدعوة للرئيس الجديد، ووقتها قرر عمرو فهمي سكرتير عام الكاف في هذا الوقت توجيه الدعوة للخطيب للتواجد في اللجنة بدلاً من طاهر.

وتجدر الإشارة إلى أن محمود الخطيب لم يحضر اجتماعات للجنة سوى مرة واحدة منذ أن تم إسناد الأمر إليه.