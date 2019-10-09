تعرف على القنوات الناقلة لقرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة تجرى فعاليات قرعة دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب دور الـ32 مكرر من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب المصري وبيراميدز في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

مشاركة الزمالك في دور المجموعات ستتحدد حسب نتيجة مباراة العودة أمام جينيراسيون السنغالي بعد قرار كاف بإعادة المباراة حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).

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ومن المقرر أن يتواجد الأهلي في التصنيف الأول بالمجموعات على أن يظهر الزمالك في التصنيف الثاني (تعرف على تصنيفات باقي الفرق).

وتذاع مراسم القرعة عبر شاشة بي إن سبورتس الإخبارية بالإضافة إلى قناة أون سبورت في تمام السابعة مساءً.

وكان الأهلي صعد إلى دور المجموعات عقب تخطيه فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه (6-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل حجز بيراميدز بطاقة العبور إلى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري (2-1) بمجموع المباراتين، كما صعد المصري البورسعيدي إلى نفس الدور بالفوز على ماليندي بطل زنجبار (7-2).