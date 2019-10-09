صور .. فرسان مصر يتسلمون شهادات تكريم السيسي

سلم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية، شهادات التكريم الخاصة بهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تحقيق ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة في المغرب. الأفريقية الأخيرة في المغرب. وتواجد الفارسان المصريان محمد طاهر زيادة ونائل نصار خارج مصر أثناء حفل تكريم الرئاسة للأبطال المشاركين في الدورة. في الدورة. ووصل طاهر زيادة من هولندا ونصار من أسبانيا إلى المغرب للمشاركة في بطولة المغرب الدولية للفروسية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل وتمثيل المنتخب المصري. وتولى المهندس هشام حطب تسليم الشهادتين للفارسين قبيل انطلاق البطولة بالمغرب.

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