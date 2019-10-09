كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، عن ترتيب مباريات المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 . الأوليمبي في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 . قال المصدر، أن المنتخب الأوليمبي سيواجه مالي ثم غانا ثم الكاميرون، أيام 8 و11 و14 نوفمبر على الترتيب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مباريات المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.