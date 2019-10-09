الوفود المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح تزور المتحف المصري

زارت الوفود المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بالقاهرة، المتحف المصري، ضمن جولة سياحية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

وزار نجوم العالم أبطال العالم والأولمبياد المتحف، وبينهم من يزوره لأول

مرة، إذ لم يحضروا إلى مصر من قبل، وظهر انبهارهم بمقتنياته التي لا تقدر بمال من آثار الحضارة الفرعونية القديمة، قبل التقاط الصور التذكارية داخله.

و تنطلق اليوم منافسات سلاح الشيش من بطولة العالم للرواد لمراحل 50 عاما سيدات، ويمثل مصر ياسمين جاد، و60 عاما رجال يلعب باسم الفراعنة صلاح نصر، بينما تشارك مصر بفريق في منافسات فرق السيف بقيادة رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني.