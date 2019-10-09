الكاف يعاقب اتحاد الكرة بسبب الزمالك والمصري

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، غرامة مالية على اتحاد الكرة بقيمة 5 آلاف دولار . يرجع السبب في الغرامة إلى منح اتحاد الكرة تراخيص الأندية المحترفة للزمالك والمصري رغم وجود مديونيات عليهما للاعبين سابقين . عليهما للاعبين سابقين . وهدد الكاف بتقليص الفرق المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا حال عدم تسليمه ملفًا كاملًا بمديونيات الزمالك والمصري للاعبين القدامى.

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