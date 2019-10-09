برشلونة وريال مدريد .. من المستفيد من فترة التوقف الدولية

يبدو أن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونه سيكون المستفيد الأكبر من فترة التوقف الدولية الحالية ، عكس زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الذى يرى أن هذه الفتره غير مفيده له بسبب كثرة اللاعبين المنضمين لمنتخباتهم من ريال مدريد ، وتخوف زيدان من إصابة أى لاعب .

وفيما يلى نعرض عدة أسباب ستكون مكسب لبرشلونه فى هذه الفتره :

تجهيز سواريز وميسى بشكل كبير للكلاسيكو ..

سيكون أمام فالفيردى فترة كبيرة لتجهيز ليونيل ميسى وسواريز ، وذلك بعدما طلب برشلونه من منتخب الأوروجواى عدم ضم

سواريز لمباراة بيرو الوديه ، لإراحة اللاعب وخوضه لبعض عمليات الأستشفاء على ركبته .

وفى المقابل لن يلتحق ميسى بالمنتخب الأرجنتينى بسبب الأيقاف الذى تعرض له اللاعب فى كوبا أمريكا الماضية ، من جانبه سيحاول فالفيردى العمل على تحسين اللياقة البدنيه لميسى وسواريز ليكونا جاهزان بصوره كبيرة للكلاسيكو .

عودة بعض اللاعبين من الإصابة ..

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لدى برشلونة الكثير من الأسماء الغائبة عن الفريق مثل جونيور فيربو وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي وبالتالي فإن تجهيز هؤلاء

اللاعبين تحسباً لأي ظرف، هو أمر مهم جداً.

ويريد فالفيردى الأطمئنان على فاتى خاصة وانه البديل المناسب لعثمان ديمبلى بعدما تأكد غياب الأخير عن الكلاسيكو بسبب الإيقاف مباراتين على خلفية الطرد أمام إشبليه فى الدورى .

كما ستكون فترة التوقف الدولية فرصة لتجهيز جوردي ألبا بدنيًا حتى يكون متاحًا للمشاركة في المباريات القادمة، لا سيما وأنه لن يلتحق بمعسكر المنتخب الإسباني، ما سيمنحه وقتاً كافياً لاسترجاع أنفاسه.

إصلاح بعض العيوب الدفاعية ..

ظهر برشلونه بشكل سيء على مستوى الدفاع هذا الموسم ، حيث تلقت شباكه عشرة أهداف فى الدوري ، ولولا تألق تير شتيجن حارس الفريق لكانت الأهداف أكثر من ذلك ، لذلك على فالفيردى أن يعالج هذه الأخطاء الواضحه قبل الكلاسيكو .