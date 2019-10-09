الشباب والرياضة تطرح مشروعات للاستثمار بمراكز شباب 6 محافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب محافظات ( القاهرة ، والجيزة ، والدقهلية ، والمنوفية ، والغربية ، والوادي الجديد ) .

ففي محافظة القاهرة ، تم طرح مساحة 750 م لإنشاء مركز رياضي ونادي صحي متكامل بمركز شباب 15 مايو ، و تطوير الصالة المطلة علي شارع صلاح سالم، وطرح صالة أفراح بمركز شباب عين الصيرة ، و طرح مساحة 1500 م لعمل مجمع

صالات بمركز شباب الهايكستب ، وأنشاء نادي اجتماعي وحديقة بمركز شباب الأميرية ، و تحويل الملعب المنجل الصغير إلي حمام سباحة بمركز شباب الأماميين والتونسي ، وإنشاء حمام سباحة وتطوير ملعب كرة القدم القانوني .

وبمراكز شباب الجيزة ، تم طرح انشاء دور ثاني لعمل قاعة أفراح وإنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناهيا ، وتنجيل الملعب الترابي بمركز شباب ترسا .

وفي محافظة الدقهلية ، تم طرح إنشاء ملعب خماسي وعدد 71 محل تجاري بمركز شباب كفر الحصة ، وطرح إنشاء نادي اجتماعي بمركز شباب ميت غمر .

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ويأتي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة ، طرح إنشاء حمام سباحة بنادي زفتي الرياضي بالغربية .

تضمنت أيضاً المشروعات الاستثمارية في محافظة الوادي الجديد ، إعادة طرح عدد 1 محل تجاري بمركز شباب الجديدة ، وإنشاء 18 محلاً تجارياً بمركز شباب القصر ، وإعادة طرح عدد 1 محل تجاري .

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة مشروع الطرح الاستثمارى بالشراكة مع القطاع الخاص فى عدد 477 مركز شباب فى 18 محافظة.