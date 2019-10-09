ليفاندوفسكي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن ميونخ

حصل اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي على جائزة لاعب شهر سبتمبر في صفوف بايرن ميونخ، وذلك عقب تسجيله خمسة أهداف خلال الأربع مباريات التي شارك بها الشهر الماضي.
قد حصد ليفاندوفسكي المركز الأول عقبتصويت الجماهير له بحصوله على 59%، أما في المركز الثاني فيأتي سيرج جنابري بحصوله على 26% والثالث فيليبي كوتينيو بحصوله على 9%.
وتأتي تلك الجائزة عقب مشاركة اللاعب البالغ من العمر31 عامًا في مباراة لايبزيج بالتعادل بنتيجة 1-1، ودوري أبطال أوروبا أمام ريد ستار بلجراد بنتيجة 3-0، إضافة لتسجيله هدفين أمام كولن والتي انتهت بنتيجة 4-0، وهدف أمام بادربورن بنتيجة 3-2 ليصبح من أفضل الأهداف في تلك الفترة.
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