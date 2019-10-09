ريال مدريد وبرشلونة في منافسة شرسة لخطف نجم نابولي

أعلنت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في الحصول على لاعب وسط نابولي الإيطالي فابيان رويز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هناك بعض الأقاويل ترجح وجود منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونةللتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكملت الصحيفة أن اللاعب لم يجدد عقده لفترة أخري مع النادي ولا يتضمن أي شروط جزائية، مما يعني إذا أراد نابولي التخليعنه فيجب أن يكون بحوزته ما لا يقل عن 60 مليون يورو.
جدير بالذكر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا انضم إلى صفوف نابولي عام 2018 قادمًا من ريال بيتيس، وشارك مع نابولي في 48 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وشارك في صنع 3 أهداف.
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