أحمد مرتضى وحمادة أنور يمثلان الزمالك بقرعة أفريقيا

تقام في السابعة مساء اليوم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية بأحد فنادق السادس من أكتوبر وذلك بمشاركة مندوبي الأندية المشاركة بالبطولتين . مندوبي الأندية المشاركة بالبطولتين . ويمثل الزمالك في القرعة اليوم الثنائي أحمد مرتضى وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة . وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة . يذكر أن الزمالك سيواجه جينراسيون فوت السنغالي بمصر يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

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