برشلونة يفتقد عثمان ديمبيلي مباراتين

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها بوقف عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة مباراتين عقب طرده في المباراة الأخيرة التي شارك بها أمام إشبيلية . وصدر ذلك القرار نتيجة سلوك ديمبيلي السيء الذي بدر منه عقب توجيه بعض الألفاظ لحكم المباراة. الذي بدر منه عقب توجيه بعض الألفاظ لحكم المباراة. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانة أن ديمبيلي سيغيب عن برشلونة لمباراتين الأولي أمام إيبار في الجولة التاسعة و الثانية أمام و الثانية أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة يوم 26 من أكتوبر القادم والذي سيقام علي ملعب "كامب نو". وستقوم إداراة النادي بأقناع لجنة الحكام بالتراجع عن قرار إيقاف ديمبيلي مباراة واحدة بدلاً من مباراتين ليصبح في مقدرته اللحاق بكلاسيكو الأرض أمام برشلونة.

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