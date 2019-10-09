رياضة | ميسي يوضح حقيقة تدخله في اختيار مدرب وصفقات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوضح حقيقة تدخله في اختيار مدرب وصفقات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني حقيقة تدخله في إختيار مدرب الفريق الكتالوني أو الصفقات الجديدة التي يتعاقد معها النادي.

وقال "ميسي" في تصريحات إلي إذاعة "RAC 1" : " يقال انني أنا اقول للرئيس اجلب هذا المدرب واجلب هؤلاء اللاعبين، هذه الامور والاكاذيب اصبحت اعتيادية، وعلينا ان نتعايش معها".

وأضاف: "آخر مرة اجتمعت فيها مع الرئيس بارتوميو كانت بعد الخسارة في ليفربول، ليس لدينا مشكلة، كل شيء على ما يرام، اذا لم نلتقي لأنه لا يكون ضروريا اللقاء، ولكن عندما يتعين علينا رؤية بعضنا البعض، فلا توجد مشكلة في الاجتماع والحديث معا".

وتابع تصريحاته: " نحن في غرفة الملابس لا نتخذ قرارات التعاقدات، ولكن نعطي رأينا، مثلا عند احضار غريزمان، او عندما كان نيمار سيعود، تحدثنا حول ما اذا كان الامر جيدا للفريق، هنا نحن نعطي رأينا فقط، ولكن لا نقرر التعاقد مع أي لاعب، هذا عمل الإدارة".