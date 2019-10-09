رياضة | نجوم اتحاد جدة يتمسكون بمدربهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم اتحاد جدة يتمسكون بمدربهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد إدارة ناديهم، التمسك ببقاء سييرا واستمراره في قيادة الفريق.

كما رفضوا لاعبي الاتحاد تحميل سييرا وزر النتائج السيئة الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، مشددين، "مثلما ينسب الفوز للجميع لا بد أن يطبق ذات الشيء عند الخسارة".

فيما تعتزم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر بديل له.

وتنتظر إدارة الاتحاد نجاح المفاوضات مع المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، لتعلن رسميا إقالة سييرا من تدريب الفريق.

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ومن المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعاً في بداية الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن مصير سييرا مع الفريق.

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

وفي المقابل يمتلك كريستيان جروس سمعة طيبة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.