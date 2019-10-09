رياضة | الاتحاد الإنجليزي يمنح "سيلفا" فرصة جديدة قبل إيقافه 6 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يمنح "سيلفا" فرصة جديدة قبل إيقافه 6 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مصير اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي مع الفريق في المباريات المقبلة خلال البريميرليج.

وحصل بيرناردو سيلفا على فرصه أخرى للرد على تهمة العنصرية لتاريخ 21 أكتوبر بعد موافقة اللجنه القانونية للإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن أن برناردو سيلفا متهم بالعنصرية بعد نشره لصوره سخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لزميله في الفريق ميندي.

وأصبح البرتغالي برناردو متاح ليلعب مع مانشستر سيتي في الجولة المقبلة ضد كريستال بالاس بشكل نهائي على أن تعلن العقوبة النهائية يوم 21 اكتوبر، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى الإيقاف لمدة 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.