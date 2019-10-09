رياضة | خليلوزيتش يهدد مهاجم المغرب بالاستبعاد للأبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليلوزيتش يهدد مهاجم المغرب بالاستبعاد للأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال مؤتمر صحفي بشأن غياب عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي عن صفوف أسود الأطلس.

وقال مدرب المغرب: "حان الوقت لننهي الجدل حول هذه القصة، سأخبركم بشيء مهم، وهو أن حمد الله كان ضمن القائمة التي اخترتها لوديتي ليبيا والجابون إلا أنه اعتذر عن تلبية الدعوة".

وأضاف: "لقد أخبر مساعدي مصطفى حجي أنه لا يرغب في الحضور ولم تعد لديه رغبة في ذلك، وبالنسبة لي لقد أغلقت صفحته للأبد وانتهينا من هذا الموضوع".

وغادر حمد الله معسكر المنتخب المغربي قبل أمم أفريقيا 2019، بطريقة مثيرة للجدل بدعوى تعرضه للاضطهاد من نجوم الفريق وهو ما تسبب في أزمة كبيرة لاتحاد الكرة وطبيب الأسود بعدما كذّب موضوع إصابته.