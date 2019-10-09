رياضة | مباراة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو يبدأ الأزمات مابين التأجيل والتهديدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو يبدأ الأزمات مابين التأجيل والتهديدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى تقرر إقامتها لاول مرة منذ سنوات طويلة في الأسابيع الأولى من بطولة الدوري وليست في أخر مباريات المستبقة كما كانت المواسم السابقه، ولكن أعلن نادى الزمالك عن نيته في تأجيل لقاء القمة بسبب المشاركة الإفريقية.

تقرر ان يواجه نادي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى يوم 24 أكتوبر الجاري ضمن مباراة الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما قرر الاتحاد الإفريقي "الكاف" إعادتها بعدما حدثت الأزمة خلال الفترة السابقه بعدما رفض الفريق السنغالي لعب مباراة الإياب بعد تغيير ملعب وموعد اللقاء.

ويطلب نادى الزمالك من الأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى ستكون قبل لقاء الزمالك الإفريقي ب 5 ايام جتى يكون الزمالك جاهز لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ورئيس لجنة المسابقات حسام الزناتى رفضوا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى المصري.

وتتمسك لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالجدول الذى تم إعلانه للدور الأول وعدم تأجيل أى مباراة، من أجل إنهاء الدوري في موعده.

وكانت الجهات الامنية قد طلبت من الاتحاد المصري لكرة القدم نقل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لملعب برج العرب بالأسكندرية بدلاً من إقامتها علي ستاد القاهرة الدولى.

ويذكر أن النادى الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري عندما فاز على نادى الزمالك فى اللقاء الأخير بينهما قبل بداية الموسم بثلاثيه مقابل هدفين.