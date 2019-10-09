رياضة | محمد صلاح يحسم مصير الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحسم مصير الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي الرحيل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن محمد صلاح يريد مغادرة ليفربول والتوقيع لبرشلونة فى 2020 مشيرًا إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للفرعون المصري في مسيرته مع الريدز.

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وكشف تقرير الموقع الإسباني عن أن محمد صلاح يعد هدفاً لريال مدريد الإسباني لكنه يفضل اللعب لبرشلونة في الوقت الحالي.

وأشار الموقع إلى أن رحيل محمد صلاح سيعد ضربة قوية لليفربول خاصة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز بنى مشروعه عليه مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.