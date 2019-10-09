رياضة | مولر يطلب الرحيل عن بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مولر يطلب الرحيل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه توماس مولر صعوبة في عام 2019 ، حيث اكتشف أولاً في مارس أن مدرب ألمانيا يواكيم لوف لم يعد يفكر في اختياره قبل أن يرى دوره في بايرن ميونيخ في وقت لاحق تحت قيادة نيكو كوفاتش.

منذ وصول فيليب كوتينهو إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف لم يشهد مشاركة مولر الا قليل ، على الرغم من تسجيل بعض الإحصاءات المثيرة للإعجاب.

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لعب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في 10 مباريات حتى الآن هذا الموسم ، حيث سجل هدفًا واحدًا وقدم أربع تمريرات حاسمة ، لكن ما يحبط مولر هو بروزه في الفريق: تم استبداله أربع مرات ، بينما بدأ في خمس مناسبات على المقعد.

ووفقاً صحيفة الـ Sport Bild الألمانية ان طلب مولر مغادرة بايرن ميونخ في الانتقالات في يناير ولديه عقد مع بايرن حتى عام 2021 ويكسب حوالي 15 مليون يورو لكل موسم.

ويعنبر في الوقت الحالي ، من غير الواضح من يمكنه الانضمام ، لكن سبورت بيلد تزعم أن إنتر ميلان الايطالي كان مهتمًا بوضعه التعاقدي في الصيف.