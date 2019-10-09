رياضة | 5 أندية تنتظر جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أندية تنتظر جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن أيام الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، باتت معدودة بين جدرانه واقتراب رحيله في الشتاء المقبل.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية" اليوم، أن بيل مستاء من تعامل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، رعم كونه من أهم الأعمدة هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من وجود اللاعب بشكل أساسي بالمباريات، إلا أنه سيتخذ قرار بالرحيل قريبا للخروج من نار مديره الفني.

وتابعت الصحيفة أنه في حالة خروج جاريث بيل من مدريد، سيكون هناك 5 وجهات للمفاضلة بينهم للعب بين صفوف أحدهم العام الجديد.

Advertisements

وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيدخل لإنهاء صفقة بيل، بعد فشل ضمه في الصيف الماضي بسبب التأخر في التحرك نحو جلب اللاعب.

كما يستهدف توتنهام هوتسبير، عودة نجمه السابق، إلا أنه سيواجه صعوبة في توفير أمواله بعد بناء الملعب الخاص بالفريق والذي استنذف الكثير من موارده.

ويتواجد اسم بايرن ميونخ الألماني، ضمن الفرق الساعية للتعاقد مع اللاعب، لتدعيم الفريق خاصة بعد رحيل فرانك ريبيري واعتزال أرين روبن الموسم الماضي.

وسيتجدد طلب اللاعب بالأندية الصينية، بعدما رفض عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية الصيف الماضي، كما هو الحال بالنسبة للدوري الأمريكي الطامح في استقطاب اللاعب بالفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة غريمة التقليدي برشلونة، يوم 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات الحولة العاشرة للدوري الإسباني.