رياضة | الكاف يعاقب الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعاقب الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد اللإفريقي لكرة القدم "كاف" تغريم اتحاد الكرة 5 آلاف دولار بسبب عدم إبلاغ الجبلاية عن مديونية سابقة على ناديي الزمالك والمصري للاعبين سابقين.

وبرر الكاف الغرامة بعدم معرفته من قبل اتحاد الكرة بوجود مديونيات سابقة على الزمالك والمصري.

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وطلب الكاف إرسال تقرير جديد لتوضيح موقف الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقيةة والتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بناديي الأهلي وبيراميدز.

ويمثل الأهلي والزمالك مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا فيما يلعب بيراميدز والمصري ببطولة الكونفدرالية.