رياضة | إنجلترا تهدد بالانسحاب من تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجلترا تهدد بالانسحاب من تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد المنتخب الإنجليزي بإمكانية الانسحاب من أرضية الملعب في حالة التعرض لأي إساءات عنصرية من قبل الجماهير خلال مباراتيه المقبلتين أمام التشيك وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره التشيكي بعد غد الجمعة ثم يحل ضيفا على نظيره البلغاري يوم الاثنين.

وألقت العديد من أحداث الإساءات العنصرية بظلالها على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستشهد المباراة أمام بلغاريا إعلاق لأجزاء من مدرجات الاستاد بسبب السلوك العنصري لجماهير بلغاريا في مباراة أقيمت في يونيو الماضي.

وقال تامي أبراهام مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، في تصريحات للصحفيين إن المنتخب الإنجليزي تناقش بشأن ما سيفعله في حالة التعرض لإساءات عنصرية من المدرجات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أبراهام قوله "إذا حدث هذا لأحدنا، فكأنما حدث لنا جميعا."

وأضاف "هاري كين (قائد المنتخب) قال إن الفريق إن لم يشعر بارتياح، أو لم يشعر أحد لاعبيه بارتياح، سنذهب جميعا إلى خارج الملعب."

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وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هناك بروتوكول من ثلاث خطوات للتعامل مع الإساءة العنصرية، وقد تتطور الأمور إلى إلغاء مباراة.

وقال أبراهام إن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يفكر في مغادرة الملعب في حالة التعرض لإساءة عنصرية، وهو ما أيده زميله ترينت ألكسندر-أرنولد.

وقال ألكسندر-أرنولد "إنه قرار للفريق، ونحن جميعا بحاجة إلى اتخاذه. بغض النظر عما إذا كانت الإساءة للاعب واحد أو للفريق، فنحن مجموعة واحدة."

وأضاف "لا يفترض أن يشعر أحد بعدم ارتياح على الملعب. فمن حق الجميع الحصول على فرصة اللعب في أجواء جيدة.. نحن فريق.. وإذا تعرض أحدنا لإساءة فكأنما كانت الإساءة لنا جميعا، نحن أسرة واحدة كبيرة."

وقال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الإنجليزي إنه في حالة وقوع أي إساءة، على المشجعين "أن يبلغوا عن الأحمق".

وأضاف بولينجهام أن الاتحاد ضمن مخصصاته كاملة للمباراتين المقررتين في براغ وصوفيا، "وهو ما يعد مؤشرا واضحا للدعم".

وتابع في تصريحات لموقع الاتحاد الإنجليزي "نعرف أنه في أغلب الأحيان تتسبب مجموعة صغيرة من الأشخاص في إثارة الأزمات، وفي الوقت الذي نتمنى فيه عدم حدوث شيء، نطالب أي شخص يشاهد مثل ذلك السلوك بأن يساعدنا في التعرف على هوية مرتكبه.