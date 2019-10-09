رياضة | الشيخ زايد يتأهل لدور الـ16 في دوري الكاراتيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ زايد يتأهل لدور الـ16 في دوري الكاراتيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأهل الفريق الأول للكاراتيه رجال بنادي الشيخ زايد الرياضي، لدور 16 في بطولة الدوري من بين 170 فريق يمثلون محافظات مصر بعد فوزه على فريق نادي هليوبوليس الذي يعد من أقوى فرف المجموعة بنتيجة 3/1 ونقاط فنية 17/4، تحت قيادة الكابتن هشام العربي، المدير الفني للكاراتيه بنادي الشيخ زايد.
وقال أحمد العطار مدي رالنشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد إن الأسبوع الأول من سبتمبر تم تقسيم 170 فريق، وفاز فريق نادي الشيخ زايد في كل مبارياته الستة وتعادل مع نادي الطيران ليصل إلى دور الــ 64 كثاني مجموعة، ثم حقق الفوز في خمس مباريات بعدها وهزيمة واحدة من فريق كمشيش.
وأضاف العطار: "في آخر مبارياته مع نادي هليوبوليس صاحب التاريخ العريق والابطال، ومع الإصرار والتحدي حقق أبطال نادي الشيخ زايد الفوز على فريق نادي هليوبوليس، وينافس على المركز الأول في المجموعة السادسة في الدوري".
ومن جانبه قال فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، إن ما حققه أبطال الكاراتيه بنادي زايد جاء نتيجة لجهد كبير من جانب المدير الفني واللاعبين وكذلك إدارة لعبة الكاراتيه بنادي زايد، إلا أنه يتوقع أكثر من ذلك، وينتظر فوز الفريق ببطولة الدوري.
وأضاف الهواري أن نادي زايد بمختلف أنشطته يشهد تطورا كبيرا وتقدم ملحوظ يستدعي إلى الاهتمام أكثر وأكثر وأنه دائما على يقين بأن أبناء نادي زايد يعملون من أجل رفعة ناديهم، مشيراً بأنه يقف داعما لهم ولكل من يسلك طريق النجاح ماديا ومعنويا.