رياضة | الشيخ زايد يتأهل لدور الـ16 في دوري الكاراتيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ زايد يتأهل لدور الـ16 في دوري الكاراتيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الفريق الأول للكاراتيه رجال بنادي الشيخ زايد الرياضي، لدور 16 في بطولة الدوري من بين 170 فريق يمثلون محافظات مصر بعد فوزه على فريق نادي هليوبوليس الذي يعد من أقوى فرف المجموعة بنتيجة 3/1 ونقاط فنية 17/4، تحت قيادة الكابتن هشام العربي، المدير الفني للكاراتيه بنادي الشيخ زايد.

وقال أحمد العطار مدي رالنشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد إن الأسبوع الأول من سبتمبر تم تقسيم 170 فريق، وفاز فريق نادي الشيخ زايد في كل مبارياته الستة وتعادل مع نادي الطيران ليصل إلى دور الــ 64 كثاني مجموعة، ثم حقق الفوز في خمس مباريات بعدها وهزيمة واحدة من فريق كمشيش.

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