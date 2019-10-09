رياضة | مدرب ميلان الجديد: أنا مدرس يريد التطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ميلان الجديد: أنا مدرس يريد التطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ستيفاننو بيولي عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب فريق إي سي ميلان الإيطالي خلفًا للمقال جيامباولو.

وقال بيومي في المؤتمر الصحفي بعد توقيعه على عقود تدريب ميلان :""أنا متحمس للغاية. ميلان هو ناد كبير ، من بين الأعرق في العالم. بشغف وقناعة للعمل بشكل جيد لأنه فريق رائع مع صفات كبيرة ومع هذه الإدارة التي أظهرت الثقة بي".

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وأضاف: "مايكتب في شبكات التواصل الاجتماعي.. الجميع أحرار في التعبير عن آرائهم وأفضِّل من يقول لك هذا الشيء في العين".

وعن تشجيعه للإنتر قال :"أنا محترف ناضج ولدي رغبة كبيرة في أن أكون في أحسن وضع.. أنا أتكيف مع خصائص اللاعبين أشعر بأنني مدرس يريد التطوير كأفراد وجماعة.. هناك العديد من الصفات في المجموعة ويجب أن نجعلهم ينفجرون.. يجب أن نحارب لمحاولة الذهاب إلى دوري أبطال أوروبا".

وأشار :"لقد رأيت جميع المباريات ، رغم أنني لم أتواصل مع الادارة إلا ليل الاثنين. أنا مهتم بفهم اللاعبين على الفور والدخول في رؤوسهم. يجب أن يقدموا قصارى جهدهم.. هناك صفات تقنية ومادية مهمة لتطبيق كرة قدم فعالة واستباقية وسنقاتل مع فرق قوية ومنظمة ومجهزة. لكن يجب أن نكون مدركين لقوتنا وصعوباتنا".