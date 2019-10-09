رياضة | كيف لخص طلعت زكريا أزمات الكرة في "حلة محشي" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف لخص طلعت زكريا أزمات الكرة في "حلة محشي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جسد الفنان الراحل طلعت زكريا معظم أزمات الكرة المصرية من خلال مشهد قصير في فيلم "أبوعلي" الذي كان بطله كريم عبد العزيز ومنى زكي.

ظهر طلعت زكريا في المشهد وهو يطالب اللاعبين الصغار بالتركيز وسماع كلام المدرب لكنه يشركهم بالمجاملة وفقًا لما يقدمونه له فقام أحدهم بإهدائه صينية بطاطس من غير لحمة، فأكد لها أنه سيلعب ظهير أيسر وقام الآخر بإعطائه حلة محشي فوجهه زكريا إلى خط الوسط.

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وأحضر أحد اللاعبين صينية فول وطماطم وخيار فأكد الراحل طلعت زكريا أنه لن يفارق دكة الاحتياطي طوال عمله كمدرب.

وتوفي طلعت زكريا عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.



