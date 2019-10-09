رياضة | مياه البحيرة يتدرب على النجيل الصناعي استعدادا للمعمورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يتدرب على النجيل الصناعي استعدادا للمعمورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى لفريق مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي، نقل التدريبات غدا الخميس من استاد مياه البحيرة إلى ملعب النجيل الصناعى بمركز شباب الحرية بدمنهور حتى يعتاد جميع اللاعبون على أرضية الملعب استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المعمورة السبت القادم بملعب المعمورة الصناعي، ضمن الجولة الأولي لمنافسات دوري القسم الثالث.

ويحرص أحمد الشادلي ومعه الجهاز المعاون، الذى يضم محمدعزوز وياسر منصور ، على التركيز مع جميع اللاعبين و التركيز على زيادة الكثافة الهجومية للفريق مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا.

جدير بالذكر أن فريق مياه البحيرة يشارك ضمن المجموعة الثالثة عشر بحرى بدورى القسم الثانى.

لعب فريق مياه البحيرة 15 تجربة ودية حتى الآن مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وإيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف ودسوق ،و الضبعه ،و دولفي ،وسموحة،وهلال مطروح ،ودمنهور ،و أبوحمص .

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وكان مجلس إدارة نادي مياه البحيرة قد حرص علي صرف نسبة الـ25% لجميع اللاعبين القدامي والجدد عن الموسم الجديد، حتي يكونوا في كامل الجاهزية والاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثالث بالموسم الكروي الجديد .

وبدأ الفريق البحراوي الموسم بجهاز فني جديد مكون من أحمد الشاذلي نجم الكروم والزمالك السابق كمديرًا فنيًا، ومحمدعزوز وياسرمنصور مدربين وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي، أحمد كسبة أداري م وأحمد أمين أخصائي علاج طبيعي ومحمدصابر مدلك وعوض خلف الله ومحمدعصفورة عمال غرف ملابس

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي وبالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمدعقدة ومحمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام نجح في تدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات دوري القسم الثاني ، ب19 صفقة جديدة وهم محمد دابو مدافع نادي رشيد ،و أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، ومختار محمد ظهير أيمن نبروة، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة، ومحمدأبوتريكة صانع ألعاب دكرنس،ومحمد عبدالفتاح تاحا لاعب وسط الحمام، ومؤمن سمير صانع ألعاب سموحة ومحمد حميدان لاعب وسط سموحة، وعاطف محمدظهير أيسر الزرقا وأسامة سلام حارس مرمي نادي رشيد ،ومحمد هشام صانع إلعاب مركز شباب أبوالمطامير ومعتز نصر مهاجم مالية كفر الزيات.