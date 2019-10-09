أورتن يغري جون سينا بصورة القبلة لتلبية مطلبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر المصارع الأمريكي الشهير راندي أورتن، في صورة جديدة بجانب ملصق كبير للمصارع جون سينا، نجم اتحاد المصارعة الحرة WWE.

راندي أورتن الملقب بـ”الأفعى”، ظهر في تصرف غريب وغير لما قام به تجاه واحد من أبرز نجوم المصارعة الحرة وكذلك أقرب أصدقائه إلى قلبه وهو النجم جون سينا.

جماهير المصارعة كانت قد فوجئت بصورة للنجم راندي أورتن نشرها على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث يقوم فيها بتقبيل مجسم كبير للمصارع النجم جون سينا.

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راندي أورتن نشر الصورة مصحوبة بتعليق عبّر فيه عن اشتياقه لرؤية جون سينا من جديد على حلبات المصارعة.

أورتن طلب من جون سينا أن يساعده في تنظيم نزال يجمعه مع المصارع الأسطوري والممثل السينمائي العالمي داوين جونسون الملقب بـ”ذا روك” في بطولة “راسلمينيا 2020 ” العام المقبل.

المصارع أورتن أراد من جون سينا أن يسدي له خدمة باعتباره صديقه وأن يسأل “ذا روك”، إن كان ليس مشغولا في مهرجان الأحلام المقبل وبالتالي يواجهه في راسلمينيا.