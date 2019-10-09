شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يقترب من اللحاق بمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

اقترب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي من اللحاق بمباراة فريقة مع نادي مانشستر يونايتد في الجولة القادمة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

حيث يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام يوم 20 من أكتوبر الجاري على ملعب "أولد ترافورد.

شبكة عالمية توضح موقف أليسون

وذكرت شبكة "ESPN" العالمية، أن أليسون قرر زيادة تدريباته الفردية حيث يتواجد في "ميلوود" مع اللاعبين الغير منضمين لمنتخبات بلادهم في التجمع الدولي الحالي.

كلوب يعلن عودة البرازيلي للتدريبات الجماعية

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وكان يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قد أعلن منذ أيام عن عودة اللاعب البرازيلي إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في أول مباراة في البريمييرليج.

حجم إصابة أليسون

وكان أليسون قد تعرض لأصابه في أولى مباريات الفريق في البريميرليج أمام نورويتش سيتي وكانت عبارة عن إصابة في سمانة الساق، والتي غاب على أثرها عن الملاعب لمدة تقترب من شهر ونصف.

ويسعى بيكير إلى الوصول للجاهزية الكاملة ليتواجد في التشكيل الأساسي للريدز أمام الشياطين الحمر، في الجولة المقبلة.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج بالعلامة الكاملة برصيد 24 تقطة، حققها من 8 إنتصارات، وبفارق 8 إنتصارات عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي صاحب ال 16 نقطة.