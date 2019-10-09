تركي آل الشيخ: 200 ألف ريال مكافأة لكل لاعب بالهلال حال التتويج بالبطولة الآسيوية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن مكافأة مالية كبير للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في حالة تتويج الفريق بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا. بحسب تقارير رياضية.

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ووضع الهلال قدما في نهائي البطولة بعدما تغلب على السد القطري في عقر داره 4 – 1 في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفريقان إيابا في الرياض في 22 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصد مكافأة 200 ألف ريال سعودي لكل لاعب بالفريق في حالة التتويج بلقب البطولة الآسيوي.