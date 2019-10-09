الامارات | ميسي يشتاق للعب ضد رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يشتاق للعب ضد رونالدو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نجم الكرة الأرجنتينية، ومهاجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي شوقه للعب ضد كريستيانو رونالدو، قائلا إن رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد ترك فراغا كبيرا وأثر سلبا في الإثارة التي تشكلها المنافسة الثنائية بينهما في المسابقات الإسبانية، وخاصة في مباريات "الكلاسيكو".
وقال ميسي في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم: كنت أرغب في استمراره مع ريال مدريد، كان يزيد من الحماسة في الكلاسيكو، بجانب المنافسة ضده في مختلف المسابقات. وتابع: كنت على يقين بأن الريال سيشعر برحيله، لكنني متأكد بأن النادي المدريدي لديه لاعبين رائعين قادرين على المنافسة في مختلف البطولات.
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