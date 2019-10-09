شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك معلقا على عدم ضم مطر: لا أناقش اختياراتي للاعبين في المؤتمرات الصحافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الهولندي بيرت فان مارفيك ردا على سؤال بشأن عدم اختياره للاعب الوحدة إسماعيل مطر ضمن القائمة الجديدة استعدادا لمباراتي إندونيسيا وتايلاند ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أنه لا يناقش اختياره لأي لاعب من عدمه للمنتخب من خلال المؤتمرات الصحافية".

وأضاف خلال المؤتمر التقديمي لمباراة المنتخب مع إندونسيا الذي عقد اليوم الأربعاء بنادي النصر في دبي " عندي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية التي تضم تسعة لاعبين شباب". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مارفيك معلقا على عدم ضم مطر: لا أناقش اختياراتي للاعبين في المؤتمرات الصحافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.