شكرا لقرائتكم بعد أزمة المنشطات.. ماذا لو سحبت ميداليات الأثقال من مصر بدورة الألعاب الأفريقية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية أزمة فى أروقة اتحاد رفع الأثقال ، والخاصة بثبوت 5 عينات إيجابية من العينات التى تم سحبها من لاعبى المنتخب بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

وأرسل اتحاد رفع الأثقال خطابا إلى اللجنة الأولمبية يخطره بقائمة اللاعبين الذين ثبت إيجابية العينة الخاصة بهم ، وهم سارة سمير، و سمر حبشى ، و عبد الرحمن السيد ، و سلمى فرج ، و مصطفى منصور .

وقد أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا أمس بتجميد الاتحاد ، و تشكيل لجنة تسيير الأمور برفع الأثقال .

ولكن ماذا لو تم سحب ميداليات رفع الأثقال من مصر بدورة الألعاب الأفريقية ؟.. هل تفقد مصر صدارتها بالدورة ، أم يضيع اللقب منها ؟.

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هذا ما نرصده فى السطور التالية ..

توجت مصر بلقب دورة الألعاب الأفريقية برصيد 273 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.

حقق اتحاد رفع الأثقال وحده 56 ميدالية متصدرا قمة الاتحادات الاكثر تحقيقا للميداليات ، وحالة سحب ميداليات الاتحاد من البطولة ، يكون رصيد مصر 217 ميدالية فقط ، وبفارق 90 ميدالية عن الوصيف، وهى نيجيريا التى حقق لاعبوها 127 ميدالية فقط ، وبذلك تواصل مصر صدارتها للدورة ، و تربعها على عرش أفريقيا بدورة الالعاب ، فى نسختها الاخيرة .

وحال سحب الميداليات تكون مصر كررت نفس عدد الميداليات التى حصلت عليها البعثة المصرية، فى دورة 2015 بالكونغو ، والذى كان 217 ميدالية أيضا