شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب بحضور 40 ألف مشجع ودية مصر وبتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم مخاطبة الأمن بحضور 40 ألف مشجع لودية منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وقال مسئولو الجبلاية، إن الأمن هو المسئول الأول عن تحديد العدد النهائى للجماهير التى ستحضر اللقاء المقرر له 14 أكتوبر الجاري.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة، أنه سيتم إقامة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا باستاد برج العرب بالإسكندرية بدلاً من استاد القاهرة بسبب رغبة مسئولو الجبلاية فى حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير.

وتشهد قائمة المنتخب بقيادة حسام البدري تواجد 22 لاعبًا فى المعسكر بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب معاناته من جذع فى الأنكل واحتياجه للعلاج لمدة تتراوح من أسبوعين لـ3 أسابيع.. وأبلغ الجهاز الطبى للأهلى نظراءهم فى منتخب مصر، أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب وتم عرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطنى، الذى رفع تقرير لحسام البدرى المدير الفنى والذى قرر عدم ضم لاعب بديل للسولية والاكتفاء باللاعبين الموجودين بالمعسكر.