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شكرا لقرائتكم "فيراري" الأهلي يطلب الرحيل للإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شادى رضوان
ورغم أن اللاعب الصاعد يشعر براحة في الأهلي خاصة بعدما سانده النادي في محنة إصابته إلا أنه يرغب في الرحيل للإمارات بسبب العرض المغرى للغاية الذي تلقاه مؤخراً من العين.
شادى رضوان
وتحدث "فيراري" الأهلي مؤخراً مع أكثر من مسئول بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعرض عليهم رغبته في الانتقال للنادي الإماراتي الذى تحمس لشراؤه من القلعة الحمراء مؤخراً.
شادى رضوان
وأكد وكيل لاعبين لموهبة الأهلي الصاعدة أن العرض الاماراتي مُغر للغاية ولا يمكن رفضه لذا يحاول اللاعب حالياً إقناع إدارة القلعة الحمراء، بالموافقة على الرحيل لخوض هذه التجربة التى ستضيف له الكثير على الصعيد الفني والمادي.
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