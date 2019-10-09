شكرا لقرائتكم "فيراري" الأهلي يطلب الرحيل للإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويُعد شادي رضوان أحد المواهب الرائعة في كرة القدم المصرية وليس الأهلي فقط وسبق أن وضعته صحيفة "جارديان" البريطانية في قائمة أبرز 60 موهبة منتظرة، وكتبت جارديان عنه وقتها: "هو لاعب يشبه الـ فيراري نظرا لسرعته الكبيرة على الأطراف".



شادى رضوان

ورغم أن اللاعب الصاعد يشعر براحة في الأهلي خاصة بعدما سانده النادي في محنة إصابته إلا أنه يرغب في الرحيل للإمارات بسبب العرض المغرى للغاية الذي تلقاه مؤخراً من العين.

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شادى رضوان

وتحدث "فيراري" الأهلي مؤخراً مع أكثر من مسئول بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعرض عليهم رغبته في الانتقال للنادي الإماراتي الذى تحمس لشراؤه من القلعة الحمراء مؤخراً.



شادى رضوان

وأكد وكيل لاعبين لموهبة الأهلي الصاعدة أن العرض الاماراتي مُغر للغاية ولا يمكن رفضه لذا يحاول اللاعب حالياً إقناع إدارة القلعة الحمراء، بالموافقة على الرحيل لخوض هذه التجربة التى ستضيف له الكثير على الصعيد الفني والمادي.