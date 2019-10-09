شكرا لقرائتكم الزمالك يهدد بتقليص الأندية المصرية المشاركة فى أفريقيا الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم تغريم الجبلاية مبلغ 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين.
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