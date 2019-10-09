شكرا لقرائتكم الزمالك يهدد بتقليص الأندية المصرية المشاركة فى أفريقيا الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات اتحاد الكرة و الكرة المصرية مهددة بتقليص عدد الفرق المشاركة لها فى أفريقيا سواء دوي الأبطال أو البطولة الكونفدرالية .

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم تغريم الجبلاية مبلغ 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين.

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تابع المصدر بأن العقوبة بدأت بتغريم اتحاد الكرة 5 آلاف دولار و فى الخطوة التالية فى حالة عدم إخطار الكاف بوجود أي مديونية على أي نادي مصري ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

اتحاد الكرة شكل لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية.