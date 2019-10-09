شكرا لقرائتكم كيف اقتحم محمود الخطيب لجنة مسابقات الكاف؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطفت لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقى الأضواء خلال الفترة الماضية وأصبحت الأكثر بحثا على المواقع الرياضية، على خلفية أزمة نادى الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي فى بطولة أمم أفريقيا، بعد انسحاب الفريق السنغالى من المباراة بسبب تأجيل اللقاء 24 ونقله لبرج العرب وهو ما رفضه الضيف.

وأصدرت لجنة مسابقات الكاف قرارها أمس الثلاثاء، بإعادة المباراة يوم 24 أكتوبر الحالى، وأكدت أن جميع الأطراف مخطئون.

وما يخطر فى بال المتابعين لماذا يتواجد رئيس الأهلى محمود الخطيب فى هذه اللجنة ولا يتواجد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

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ونستعرض فى هذا التقرير كيف تشكلت هذه اللجنة؟



تشكلت لجنة المسابقات بالشكل الحالي عن طريق المصرى عصام أحمد، الذى يشغل منصب سكرتير عام الكاف بعد رحيل المغربي هشام العمراني، والذي رحل بعد أن حسم أحمد أحمد صراع الانتخابات على حساب عيسى حياتو.

وأصدر عصام أحمد قرارا بتشكيل لجان جديدة للكاف وكان من بينها لجنة المسابقات، على أن تضم رؤساء أندية من مختلف بلدان القارة، حيث تواجد سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، وموسى كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، بالإضافة إلى رياض بنور وهو مسئول بارز في نادي الترجي التونسي، ومن مصر اختار النادى الأهلى لأنه أكثر الأندية حصدا لبطولة دورى أبطال أفريقيا بـ8 ألقاب، وتم توجيه الدعوة فى هذا الوقت للمهندس محمود طاهر رئيس الأهلى آنذاك.

وبالتالى عندما نجح محمود الخطيب بمقعد رئيس الأهلى على حساب المهندس محمود طاهر كان هناك مفاضلة بين الإبقاء على طاهر في المنصب أو توجيه الدعوة للرئيس الجديد، وقتها قرر عمرو فهمي سكرتير عام الكاف في هذا الوقت توجيه الدعوة للخطيب للتواجد في اللجنة بدلاً من طاهر.