شكرا لقرائتكم كارينيو: إدارة النصر لم تعاملني بطريقة لائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال دانييل كارينيو مدرب الوحدة الحالي إن إدارة النصر لم تحترم العقد الذي وقعه مع الفريق الموسم الماضي قبل إقالته من منصبه، وإنه يتمنى أن يقود فريقه الحالي إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويتولى الأورغوياني كارينيو تدريب الوحدة منذ الشهر الماضي، في تجربته الرابعة داخل كرة القدم السعودية، بعد النصر "مرتين" والشباب.

وقال كارينيو لبرنامج "في المرمى": لم يحترم النصراويون العقد الذي أبرمناه، قالوا بأنهم سيسلموني مستحقاتي كاملة بعد إقالتي لكن ذلك لم يحدث، ولم أحصل على ما وعدت به، لكن الأمر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حالياً، وهو من سيحدد موعد حصولي على أموالي.

وزاد حول فريقه الحالي: من المبكر جداً أن نتحدث عن تحقيق الوحدة لبطولة الدوري، الأهم بالنسبة لي أن يكون فريقنا قوي من الناحيتين التكتيكية والذهنية، ونأمل أن نصل إلى دوري أبطال آسيا، لكن علينا عيش كل مباراة على حدة، وأن نركز على مواجهة اتحاد جدة المقبلة في الدوري.