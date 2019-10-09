شكرا لقرائتكم رسمياً.. ميلان يعلن إقالة مدربه جيامباولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إقالة مدربه ماركو جيامباولو من منصبه، وذلك بعد مرور سبع مراحل من مسابقة الدوري.

وذكر ميلان في بيان له على موقعه الإلكتروني: ميلان يعلن أنه أعفى السيد ماركو جيامباولو من منصبه كمدرب للفريق، النادي ممتن لماركو على العمل الذي قام به ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الإحترافية.

وكان جيامباولو تولى مسؤولية تدريب ميلان في يونيو الماضي خلفا لجينارو غاتوزو، إذ درب الفريق في سبع مباريات ببطولة الدوري، فاز في ثلاث منها وخسر أربع مباريات.

ويحتل ميلان بطل دوري بلاده 18 مرة آخرها العام 2011، المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط.